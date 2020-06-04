Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Анне Шафран давно пора заниматься самостоятельными проектами, заявил журналист Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости. Анне Шафран давно пора заниматься самостоятельными проектами, заявил журналиств разговоре с РИА Новости.

Вести ФМ" сообщил, что Шафран больше не будет его соведущей. Он объяснил, что их точки зрения по некоторым вопросам расходятся. Ранее он в эфире программы "Полный контакт" на "сообщил, что Шафран больше не будет его соведущей. Он объяснил, что их точки зрения по некоторым вопросам расходятся.

"Анна в своих программах будет дальше (участвовать. — Прим. ред.), она работает на "Вести ФМ", прекрасную программу делает, сегодня выйдет в эфир, как обычно. Будут, наверное, и новые проекты, но это лучше знает она, сама позже объявит. Дальше будет еще лучше", — сказал Соловьев.

Сама Шафран сообщила РИА Новости, что все решения по поводу ее ухода из программы окончательно приняты, о чем Соловьев вчера в эфире и объявил.

Она добавила, что с коллегой они расстались в дружеских отношениях и подтвердила, что продолжит заниматься собственными передачами.

"Это нормально, что люди работают вместе, потом у них расходятся точки зрения. В этом нет ничего страшного и экстремального, это жизнь и диалектика", — отметила ведущая.

Она уточнила, что, в частности, разошлась с Соловьевым во мнениях по закону о едином регистре населения России, который накануне был принят. Шафран отметила, что считает этот закон вредным и принятым с неоправданной спешкой.

По ее словам, ранее конфликты с Соловьевым у нее были не так часто, "раза два за всю историю взаимоотношений". Она также утвердительно ответила на вопрос о том, были ли они также связаны с разницей во взглядах на политические вопросы.

"Хочу подчеркнуть, что, как мне кажется, мы остались в добрых отношениях. Я <...> благодарна Владимиру Рудольфовичу за совместную работу. Я получила большой опыт. У меня есть довольно много проектов уже сейчас", — рассказала Шафран.

В частности, у ведущей есть авторская программа "Стратегия", а также "Теория империй" на "Вести ФМ". Кроме того, она ведет итоговую информационно-аналитическую программу на телеканале "Спас", а также интернет-проект "На шаг впереди" совместно со Светланой Драган.