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2020-06-04T17:11
https://ria.ru/20200604/1572469862.html
Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"
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РИА Новости

Соловьев и Шафран объяснили уход ведущей из программы "Полный контакт"

16:04 04.06.2020 (обновлено: 17:11 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Анне Шафран давно пора заниматься самостоятельными проектами, заявил журналист Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости.
Ранее он в эфире программы "Полный контакт" на "Вести ФМ" сообщил, что Шафран больше не будет его соведущей. Он объяснил, что их точки зрения по некоторым вопросам расходятся.
"Анна в своих программах будет дальше (участвовать. — Прим. ред.), она работает на "Вести ФМ", прекрасную программу делает, сегодня выйдет в эфир, как обычно. Будут, наверное, и новые проекты, но это лучше знает она, сама позже объявит. Дальше будет еще лучше", — сказал Соловьев.
Сама Шафран сообщила РИА Новости, что все решения по поводу ее ухода из программы окончательно приняты, о чем Соловьев вчера в эфире и объявил.
Она добавила, что с коллегой они расстались в дружеских отношениях и подтвердила, что продолжит заниматься собственными передачами.
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"Это нормально, что люди работают вместе, потом у них расходятся точки зрения. В этом нет ничего страшного и экстремального, это жизнь и диалектика", — отметила ведущая.
Она уточнила, что, в частности, разошлась с Соловьевым во мнениях по закону о едином регистре населения России, который накануне был принят. Шафран отметила, что считает этот закон вредным и принятым с неоправданной спешкой.
По ее словам, ранее конфликты с Соловьевым у нее были не так часто, "раза два за всю историю взаимоотношений". Она также утвердительно ответила на вопрос о том, были ли они также связаны с разницей во взглядах на политические вопросы.
"Хочу подчеркнуть, что, как мне кажется, мы остались в добрых отношениях. Я <...> благодарна Владимиру Рудольфовичу за совместную работу. Я получила большой опыт. У меня есть довольно много проектов уже сейчас", — рассказала Шафран.
В частности, у ведущей есть авторская программа "Стратегия", а также "Теория империй" на "Вести ФМ". Кроме того, она ведет итоговую информационно-аналитическую программу на телеканале "Спас", а также интернет-проект "На шаг впереди" совместно со Светланой Драган.
"Ну и ряд других проектов. Так что они уже есть, и давно есть. Ну и конечно, я думаю, что впереди многие другие большие проекты", - сказала Шафран.
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РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Медиа - Общество
Популярные комментарии
Что такое ? Дуче поругался с фашистской- монархистской ) чёрная рубашка не налезает через голову, корона мешает ))
4 июня, 16:28
Ozz Blizzard
2300227
Если объективно, мне Шафран жалко, когда идет эта передача. Говорит в основном Соловьев. Шафран остается только помалкивать, быть преимущественно статистом.
4 июня, 16:14
aalzar2008
2010100
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