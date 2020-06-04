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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-06-04T16:15
https://ria.ru/20200604/1572469754.html
Челябинский губернатор провел совещание по расселению аварийного жилья
https://cdn24.img.ria.ru/images/155528/51/1555285191_0:110:3077:1841_1036x0_80_0_0_5afb1d69d5354d4ba3bb8ed72f5d1cef.jpg
РИА Новости

Челябинский губернатор провел совещание по расселению аварийного жилья

16:15 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАлексей Текслер на процедуре подачи документов для
Алексей Текслер на процедуре подачи документов для
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области в текущем году направят около 2,3 миллиарда рублей на расселение аварийного жилого фонда, всего до 2023 года планируется расселить 188 тысяч квадратных метров жилья, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и членами правительства совещание по вопросам ликвидации аварийного жилья.
"Расселение аварийного жилья – это важная социальная тема. Мы ей уделяем особое внимание. В рамках нацпроекта, который стартовал в прошлом году, мы планируем расселить аварийный жилищный фонд, который был признан до 1 января 2017 года. Это 188 тысяч квадратных метров, количество проживающих людей на этих площадях – почти 10,5 тысячи человек. Мы поставили перед собой задачу – наиболее проблемные дома, признанные аварийными и после 2017 года, расселять в дополнение к планам по национальному проекту", – цитирует пресс-служба слова Текслера.
В 2020 году в регионе на расселение аварийного жилого фонда будет направлено 1,9 миллиарда рублей, кроме того, область получила дополнительные средства в размере 454 миллиона рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ, уточняется в сообщении пресс-службы.
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Национальным проектом "Жилье и городская среда" для региона определен показатель в 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которые должны быть расселены до 2025 года, на совещании Текслер поставил задачу областному минстрою к 31 декабря 2023 выполнить эту задачу, добавляется в сообщении.
По решению главы региона эта работа будет продолжена, регион уже направил заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой согласовать план ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и перенести средства с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы, что позволит завершить реализацию национального проекта опережающим темпом, поясняется в сообщении.
"Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилищного фонда. Это дает свои результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года, на сегодняшний день уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей", – сказал губернатор.
Также в ходе совещания Текслер поставил задачу главам муниципалитетов задачу инвестировать в строительную отрасль и строить дома для переселенцев, а также приобретать квартиры на первичном рынке.
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Как сообщил замминистра строительства и инфраструктуры региона Евгений Курилов, в ближайшие два года планируется расселить около 3 тысяч жителей области. "В 2020 и 2021 годах в регионе планируют обеспечить новыми квартирами около 3 тысяч жителей аварийных домов в Копейске, Кыштыме, Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах. Муниципалитеты уже проводят аукционы по выкупу квартир для переселения жителей", - цитирует пресс-служба минстроя слова Курилова.
По данным пресс-службы минстроя, в начале июня в Кыштыме жители трёх аварийных домов начали получать ключи от своих новых квартир, всего новоселье отметят 70 человек, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. "Ветхие двухэтажные дома по улице Вайнера, 11, Булдымская, 14 и Графитовая, 2 в Кыштыме были построены почти 90 лет назад - теперь эти двухэтажки пойдут под снос, а их жители начали получать благоустроенные квартиры в новостройках: с чистовой отделкой, сантехникой, плитой. Новые дома находятся по улицам Гагарина, 4г и Дальняя, 7а", - говорится в сообщении.
По словам жительницы Кыштыма Риммы Нигматуллиной, она очень довольна новой квартирой. "Я в восторге от нашей новой квартиры. Только самые лучшие эмоции. Конечно, это несравнимо с тем, где мы с мамой проживали ранее. В ближайших планах – обустроить квартиру и просто радоваться", – цитирует пресс-служба минстроя ее слова.
Кроме того, давно своего переезда ждала и местная жительница Ольга Пильникова. "Давно ждала переезда. Сегодня много положительных эмоций. Здесь большие комнаты, просторная кухня, удобный коридор, мне всё очень нравится. Будем обживаться", - сказала она.

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Панорама города Катав-Ивановска в Челябинской области
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Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскОбщество
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