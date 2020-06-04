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2020-06-04T16:01
https://ria.ru/20200604/1572469588.html
Суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии за убийство младенца
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РИА Новости

Суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии за убийство младенца

16:01 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Челябинский облсуд приговорил местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца из-за плача, к 16 годам колонии строгого режима, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал региональный СУСК, вечером 19 декабря 2019 года 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил плачущего месячного младенца - своего сына - и бросил на пол. Ребенок скончался.
Как уточнил Челябинский облсуд, в тот день подсудимый, недовольный плачем сына, которому на следующий день должен был исполниться месяц, закрывал ему рот, сжимал шею, бил по голове, после чего с силой бросил на пол. Ребенок умер вечером 20 декабря от тупой травмы головы в местной больнице, куда был доставлен медиками по вызову матери.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), уточняется в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, поясняет облсуд.
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