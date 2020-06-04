Суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии за убийство младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Челябинский облсуд приговорил местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца из-за плача, к 16 годам колонии строгого режима, сообщило в четверг следственное управление Челябинский облсуд приговорил местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца из-за плача, к 16 годам колонии строгого режима, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщал региональный СУСК, вечером 19 декабря 2019 года 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил плачущего месячного младенца - своего сына - и бросил на пол. Ребенок скончался.

Как уточнил Челябинский облсуд, в тот день подсудимый, недовольный плачем сына, которому на следующий день должен был исполниться месяц, закрывал ему рот, сжимал шею, бил по голове, после чего с силой бросил на пол. Ребенок умер вечером 20 декабря от тупой травмы головы в местной больнице, куда был доставлен медиками по вызову матери.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), уточняется в сообщении.