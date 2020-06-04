Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дистанционно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию можно будет на портале 2020og.ru, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что комиссия еще будет работать с теми регионами, которым разрешат провести электронное голосование, дополнительно информировать их, "чтобы не было путаницы".
По словам Памфиловой, заявления для участия в дистанционном голосовании можно будет подать на портале госуслуг и сайте mos.ru.
В свою очередь, министр связи и коммуникаций Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство готово к запуску электронной формы заявления.
"Мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято, с 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", — пояснил чиновник.
Шадаев добавил, что министерство готово к увеличению нагрузки на интернет-ресурсы.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за распространения коронавируса.
Владимир Путин объявил в начале недели, что оно пройдет 1 июля.