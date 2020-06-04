Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале

"Мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято, с 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", — пояснил чиновник.