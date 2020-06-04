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2020-06-04T16:40
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Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале
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РИА Новости

Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале

15:59 04.06.2020 (обновлено: 16:40 04.06.2020)
6185
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дистанционно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию можно будет на портале 2020og.ru, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что комиссия еще будет работать с теми регионами, которым разрешат провести электронное голосование, дополнительно информировать их, "чтобы не было путаницы".
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Тестовое электронное голосование проведут в Москве после 15 июня
По словам Памфиловой, заявления для участия в дистанционном голосовании можно будет подать на портале госуслуг и сайте mos.ru.
В свою очередь, министр связи и коммуникаций Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство готово к запуску электронной формы заявления.
"Мы технически завтра готовы открыть, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка будет принято, с 5 июня эта форма будет доступна всем нашим пользователям на портале госуслуг, и любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", — пояснил чиновник.
Шадаев добавил, что министерство готово к увеличению нагрузки на интернет-ресурсы.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за распространения коронавируса.
Владимир Путин объявил в начале недели, что оно пройдет 1 июля.
Конституция РФ
2 июня, 13:27Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам за рубежом состоится, заявила Памфилова
606101285
Обсудить 20
РоссияЭлла ПамфиловаОбщество
Популярные комментарии
А разве Вы можете гарантировать, что отданный голос волшебным образом не окажется зеркально-симметрично в другой графе?
4 июня, 17:57
Leonid
2720102
Вот объясните мне, почему нельзя голосовать по каждой поправке в отдельности? тем более дистанционно? Ответ только один: власти "пакетным" голосованием пытаются замаскировать антинародные поправки.
4 июня, 16:37
некто из России
2500006
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