В Москве появился новый тип пропусков

Это относится к тем, кто намерен перемещаться на личном автомобиле или общественном транспорте, для пеших передвижений пропуск по-прежнему не нужен. Разрешение выдается на сутки, при этом их количество не ограничено.

В городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались. Власти разрешили гулять три раза в неделю недалеко от дома, однако по-прежнему призывают по возможности не выходить на улицу, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.