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В Москве появился новый тип пропусков
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РИА Новости

В Москве появился новый тип пропусков

15:57 04.06.2020 (обновлено: 17:41 04.06.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Иванове
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Для посещения многофункционального центра и поликлиники или для осуществления волонтерской деятельности москвичи должны получить разовый пропуск. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного мэра Сергея Собянина.
Это относится к тем, кто намерен перемещаться на личном автомобиле или общественном транспорте, для пеших передвижений пропуск по-прежнему не нужен. Разрешение выдается на сутки, при этом их количество не ограничено.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что ее могут продолжить использовать и после снятия ограничений, в частности, для регулирования потоков въезжающих в столицу машин.
В городе выявили 189 214 случаев заражения новым коронавирусом, почти 95 тысяч человек уже поправились, 2749 скончались. Власти разрешили гулять три раза в неделю недалеко от дома, однако по-прежнему призывают по возможности не выходить на улицу, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
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МФЦ (многофункциональный центр)МоскваОбщество
Популярные комментарии
в смысле это уже подготовка ко второй волне коронавируса? Вторая серия сериала пошла
4 июня, 16:47
nnirq
83133116
Смотрю Москва развлекается.)))
4 июня, 16:52
zzelip999
23380921
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