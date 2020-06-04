ПФР запустил онлайн-сервис по вопросам, связанным с выплатами на детей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис для информационной поддержки по вопросам, связанным с единовременной выплатой в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба фонда.

"Воспользоваться сервисом граждане могут в случае любых вопросов, связанных с получением единовременной выплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через восемь рабочих дней с момента подачи заявления семья, которая не получила средства на детей, может направить обращение через электронный сервис ПФР online.pfrf.ru.

Получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьи могут на каждого ребенка от 3 до 16 лет. По данным Минтруда, за шесть часов с момента старта перечисления средств единовременную выплату получили родители 15 миллионов детей на общую сумму 150 миллиардов рублей.