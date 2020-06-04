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2020-06-04T15:57
https://ria.ru/20200604/1572469335.html
ПФР запустил онлайн-сервис по вопросам, связанным с выплатами на детей
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РИА Новости

ПФР запустил онлайн-сервис по вопросам, связанным с выплатами на детей

15:57 04.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис для информационной поддержки по вопросам, связанным с единовременной выплатой в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба фонда.
"Воспользоваться сервисом граждане могут в случае любых вопросов, связанных с получением единовременной выплаты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что через восемь рабочих дней с момента подачи заявления семья, которая не получила средства на детей, может направить обращение через электронный сервис ПФР online.pfrf.ru.
Получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьи могут на каждого ребенка от 3 до 16 лет. По данным Минтруда, за шесть часов с момента старта перечисления средств единовременную выплату получили родители 15 миллионов детей на общую сумму 150 миллиардов рублей.
Ранее в ПФР сообщали, что самыми распространенными причинами, по которым заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсутствие права на выплату, подача повторного заявления на того же ребенка. Также в выплате могут отказать, если право на нее уже было реализовано или если в заявлении были предоставлены недостоверные сведения.
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