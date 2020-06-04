Заключенный в тюрьме Нью-Йорка умер после применения перцового баллончика

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заключенный Джамел Флойд в федеральном центре содержания под стражей в Бруклине в США скончался после того, как сотрудники тюрьмы применили перцовый баллончик против него, сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление бюро тюрем.
По словам представителя бюро тюрем, в среду, 3 июня, около 10 часов утра (около 17.00 мск) заключенный Джамел Флойд разбил окно двери камеры металлическим предметом, в связи с чем охранники применили перцовый баллончик, после чего Флойд потерял сознание.
Медицинский персонал сначала попытался оказать ему первую помощь, затем Флойда доставили в местную больницу, где он скончался. Точная причина смерти пока выясняется, отмечает издание.
"ФБР и Служба приставов США были уведомлены. Никто из сотрудников или других заключенных не пострадал ", - говорится в сообщении бюро.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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