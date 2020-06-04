Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением целевых показателей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить:... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ", - говорится в поручении.