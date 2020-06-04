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Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году

15:55 04.06.2020 (обновлено: 16:09 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением целевых показателей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить:... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ", - говорится в поручении.
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РоссияГазпромОбществоВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Нам так кажется что он больше озабочен поставками газа и нефти за рубеж а с нас три шкуры дерут за эту самую газификацию.
4 июня, 17:27
Cт Прапор СССР
3920104
Из года в год, одно и тоже......
4 июня, 19:06
Арсений Новиков
1410101
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