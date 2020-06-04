Генсек ООН призвал обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех

ООН, 4 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить доступ к вакцине от коронавируса, когда она будет разработана, каждому человеку в мире.
По его словам, COVID-19 является величайшим кризисом поколения в области здравоохранения. "Сейчас нет вакцины. И в то время как мы работаем на ее разработкой, есть важный урок, который мы должны понять. Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку", - сказал Гутерреш в ходе видеообращения в рамках мирового саммита, посвященного вакцине.
Генсек ООН призвал страны дать три обязательства.
"Во-первых, давайте найдем безопасные способы продолжения вакцинации (детей от других болезней – ред.), даже при распространении COVID-19. Во-вторых, давайте использовать сети доставки вакцин для оказания ряда других первичных медицинских услуг. И третье - когда вакцина от COVID-19 станет доступной, давайте удостоверимся, что все ее получат", – заключил Гутерреш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.