Генсек ООН призвал обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех

По его словам, COVID-19 является величайшим кризисом поколения в области здравоохранения. "Сейчас нет вакцины. И в то время как мы работаем на ее разработкой, есть важный урок, который мы должны понять. Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку", - сказал Гутерреш в ходе видеообращения в рамках мирового саммита, посвященного вакцине.