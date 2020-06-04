Пригожин призвал временно отменить стоячий партер на концертах

"Сейчас говорить о чем-либо рано относительно предстоящих концертов, но я бы отменил пока стоячий партер на больших площадках, а все, что касается тысячных залов, делать "шахматную" рассадку, я считаю, неправильно, лучше тогда уж масочный режим", - рассказал Пригожин РИА Новости.