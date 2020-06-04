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2020-06-04T15:54
https://ria.ru/20200604/1572469140.html
Пригожин призвал временно отменить стоячий партер на концертах
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РИА Новости

Пригожин призвал временно отменить стоячий партер на концертах

15:53 04.06.2020 (обновлено: 15:54 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что на больших площадках при проведении концертов в ближайшие месяцы пока нужно отменить стоячий партер.
"Сейчас говорить о чем-либо рано относительно предстоящих концертов, но я бы отменил пока стоячий партер на больших площадках, а все, что касается тысячных залов, делать "шахматную" рассадку, я считаю, неправильно, лучше тогда уж масочный режим", - рассказал Пригожин РИА Новости.
Продюсер отметил, что при шахматной рассадке заполняется 50% зала, и валовой сбор от концерта меняется.
"Либо ты делаешь дороже билеты, либо уменьшается гонорар артиста. Но как можно повысить стоимость билетов, когда благосостояние людей лучше не стало, скорее наоборот. Чем выше стоимость билетов, тем меньше шансов их продать, у людей должна быть возможность их купить", - сказал продюсер.
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Ранее против "шахматной" рассадки в театрах и концертных залах выступил дирижер Юрий Башмет. Он отметил, что "шахматная" рассадка, о которой сейчас многие говорят, "не единственный, а может быть, и не самый правильный и безопасный способ работы концертных залов". "Контроль температуры людей, обработка помещений, система кондиционирования и обеззараживания воздуха в каких-то залах может быть более эффективной мерой", - считает дирижер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаШоу-бизнесИосиф ПригожинЗдоровье - ОбществоЮрий БашметОбщество
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