Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить для помощи афроамериканцам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить на 100-150 миллионов долларов, чтобы помочь афроамериканскому сообществу города, сообщили власти Лос-Анджелеса.
В ходе пресс-конференции власти города рассказали, что намерены внести изменения в работу полиции и помочь темнокожему населению.
"Эти меры включают пересмотр бюджета полицейского управления. Комиссия намерена работать совместно с администрацией города, главным аналитиком по законодательству и офисом мэра, чтобы установить сокращение бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса в размере 100-150 миллионов долларов", - сказала президент Полицейской комиссии Лос-Анджелеса Эйлин Декер.
В свою очередь мэр города Эрик Гарсетти сообщил, что власти работают над выделением 250 миллионов долларов для инвестирования в программы поддержки сообществ, "в том числе благодаря сокращению бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса".
Газета Los Angeles Times сообщает, что на сегодняшний день годовой бюджет полиции города составляет 1,86 миллиарда долларов.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.