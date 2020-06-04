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2020-06-04T15:53
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Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить для помощи афроамериканцам
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РИА Новости

Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить для помощи афроамериканцам

15:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Б. Белявский / Перейти в фотобанкЛос-Анджелес
Лос-Анджелес
© РИА Новости / Б. Белявский
Перейти в фотобанк
Лос-Анджелес. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить на 100-150 миллионов долларов, чтобы помочь афроамериканскому сообществу города, сообщили власти Лос-Анджелеса.
В ходе пресс-конференции власти города рассказали, что намерены внести изменения в работу полиции и помочь темнокожему населению.
"Эти меры включают пересмотр бюджета полицейского управления. Комиссия намерена работать совместно с администрацией города, главным аналитиком по законодательству и офисом мэра, чтобы установить сокращение бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса в размере 100-150 миллионов долларов", - сказала президент Полицейской комиссии Лос-Анджелеса Эйлин Декер.
В свою очередь мэр города Эрик Гарсетти сообщил, что власти работают над выделением 250 миллионов долларов для инвестирования в программы поддержки сообществ, "в том числе благодаря сокращению бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса".
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Вчера, 11:00Сказано в эфире
Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.
Газета Los Angeles Times сообщает, что на сегодняшний день годовой бюджет полиции города составляет 1,86 миллиарда долларов.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Лос-АнджелесСШАВ мире
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