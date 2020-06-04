Портал Госуслуг готов к росту нагрузок из-за голосования по Конституции

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Портал госуслуг готов к возможному увеличению нагрузки в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, сбоев быть не должно, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе заседания ЦИК РФ.
Ранее в четверг Шадаев заявил, что Минкомсвязь готова к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.
"С учетом того, что у нас трафик сейчас на портале очень-очень высокий, у нас за последние полтора месяца (…) в среднем количество обращений увеличилось в 3 раза, мы особое внимание уделили вопросам нагрузочного тестирования и последнюю неделю проводили тесты, которые позволяют нам быть уверенными в том, что с повышенной нагрузкой, даже если будет массовый спрос на этот сервис, а мы надеемся, что в тех регионах, которые будут в этом участвовать, это будет востребованной услугой, то с таким количеством обращений мы должны справиться, и технических сбоев быть не должно. В этом смысле все подготовительные мероприятия мы провели", - сказал глава Минкомсвязи.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.