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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T22:19
https://ria.ru/20200604/1572469007.html
Портал Госуслуг готов к росту нагрузок из-за голосования по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_e3cef8448ced1e5dba9a813a6773b7c8.jpg
РИА Новости

Портал Госуслуг готов к росту нагрузок из-за голосования по Конституции

15:52 04.06.2020 (обновлено: 22:19 04.06.2020)
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© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Портал госуслуг готов к возможному увеличению нагрузки в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции РФ, сбоев быть не должно, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе заседания ЦИК РФ.
Ранее в четверг Шадаев заявил, что Минкомсвязь готова к запуску на портале госуслуг электронной формы заявления для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Вчера, 15:59
Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале
"С учетом того, что у нас трафик сейчас на портале очень-очень высокий, у нас за последние полтора месяца (…) в среднем количество обращений увеличилось в 3 раза, мы особое внимание уделили вопросам нагрузочного тестирования и последнюю неделю проводили тесты, которые позволяют нам быть уверенными в том, что с повышенной нагрузкой, даже если будет массовый спрос на этот сервис, а мы надеемся, что в тех регионах, которые будут в этом участвовать, это будет востребованной услугой, то с таким количеством обращений мы должны справиться, и технических сбоев быть не должно. В этом смысле все подготовительные мероприятия мы провели", - сказал глава Минкомсвязи.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 15:26Голосование по поправкам в Конституцию
Минкомсвязь готова к запуску электронного голосования по Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксут ШадаевЦИК РФВладимир ПутинОбщество
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