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2020-06-04T15:51
https://ria.ru/20200604/1572468974.html
Чехия может снять ограничения на въезд для граждан трех стран
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РИА Новости

Чехия может снять ограничения на въезд для граждан трех стран

15:51 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 4 июн – РИА Новости. Правительство Чехии завтра может принять решение о снятии на паритетных началах всех ограничений для въезда в страну граждан соседних Австрии и Германии, а также Венгрии, с которой у Чехии нет общей границы, сообщил в четверг журналистам премьер Андрей Бабиш.
"В пятницу в 7.00 (8.00 мск) начнется внеочередное заседание правительства, на котором мы хотим принять решение о снятии на паритетных началах всех ограничений для передвижения через границы с Германией и Австрией, то же самое относится к Венгрии. О полном открытии границы со Словакией мы уже объявили в среду", - сказал Бабиш.
Премьер не исключил, что свободное передвижение через границы с вышеназванными странами начнется уже с полуночи.
До этой поры граждане Чехии при выезде в данные страны или возвращении из них должны были предъявлять на границах документ о негативном тесте на коронавирус или направляться на 14-дневный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министерство иностранных дел Чешской республики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БабишЧехияАвстрияВенгрияВ мире
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