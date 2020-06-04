Чехия может снять ограничения на въезд для граждан трех стран

ПРАГА, 4 июн – РИА Новости. Правительство Чехии завтра может принять решение о снятии на паритетных началах всех ограничений для въезда в страну граждан соседних Австрии и Германии, а также Венгрии, с которой у Чехии нет общей границы, сообщил в четверг журналистам премьер Андрей Бабиш.
"В пятницу в 7.00 (8.00 мск) начнется внеочередное заседание правительства, на котором мы хотим принять решение о снятии на паритетных началах всех ограничений для передвижения через границы с Германией и Австрией, то же самое относится к Венгрии. О полном открытии границы со Словакией мы уже объявили в среду", - сказал Бабиш.
Премьер не исключил, что свободное передвижение через границы с вышеназванными странами начнется уже с полуночи.
До этой поры граждане Чехии при выезде в данные страны или возвращении из них должны были предъявлять на границах документ о негативном тесте на коронавирус или направляться на 14-дневный карантин.
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