Чехия может снять ограничения на въезд для граждан трех стран

Премьер не исключил, что свободное передвижение через границы с вышеназванными странами начнется уже с полуночи.

До этой поры граждане Чехии при выезде в данные страны или возвращении из них должны были предъявлять на границах документ о негативном тесте на коронавирус или направляться на 14-дневный карантин.