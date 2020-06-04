В Нацполиции на Украине появится система контроля действий сотрудников

По словам министра, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции на Украине необходимо, по предварительным подсчетам, более 20 миллионов евро.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - сказал Аваков.