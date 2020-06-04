В Нацполиции на Украине появится система контроля действий сотрудников

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Система круглосуточного контроля действий должностных лиц будет функционировать во всех подразделениях Национальной полиции Украины, на ее внедрение необходимо более 20 миллионов евро, сообщил в четверг министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
"Она будет называться Сustody Records. Механизм - онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений десяти отделов и отделений полиции", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
По словам министра, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции на Украине необходимо, по предварительным подсчетам, более 20 миллионов евро.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - сказал Аваков.
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