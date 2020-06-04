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2020-06-04T15:45
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Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск
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РИА Новости

Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск

15:45 04.06.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" с оборудованием и спецтехникой вылетел в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива, говорится в сообщении компании.
"Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов в Норильске "Газпром нефть" направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащенный оборудованием и спецтехникой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав отряда входят 70 профессиональных спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.
"Газпром нефть" перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения - в общей сложности более 85 тонн грузов. Дополнительно планируется переброска грузовыми вертолетами оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан", - также говорится в сообщении.
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