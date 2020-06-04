"Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов в Норильске "Газпром нефть" направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащенный оборудованием и спецтехникой", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения - в общей сложности более 85 тонн грузов. Дополнительно планируется переброска грузовыми вертолетами оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан", - также говорится в сообщении.