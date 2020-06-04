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2020-06-04T15:48
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В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

15:44 04.06.2020 (обновлено: 15:48 04.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье до 00.00 часов 6 июня, о дожде до 12.00 часов 6 июня. Предупреждение о ветре в Москве продлится до 12 ночи 6 июня, в в Подмосковье - до 22.00 5 июня. Отмечается, что возможен ветер с порывами 17 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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