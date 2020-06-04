В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье до 00.00 часов 6 июня, о дожде до 12.00 часов 6 июня. Предупреждение о ветре в Москве продлится до 12 ночи 6 июня, в в Подмосковье - до 22.00 5 июня. Отмечается, что возможен ветер с порывами 17 метров в секунду.
Вчера, 14:29Сказано в эфиреАкадемик объяснил, как связаны погода и коронавирусРаспространение коронавируса зависит не столько от погоды, сколько от реакции людей на нее. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.