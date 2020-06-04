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2020-06-04T15:43
https://ria.ru/20200604/1572468669.html
Суд в Саратове продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в пытках
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РИА Новости

Суд в Саратове продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в пытках

15:42 04.06.2020 (обновлено: 15:43 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Саратова продлил домашний арест троим полицейским, которые обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
Ранее в прокуратуре области сообщили агентству, что, по версии следствия, с 24 по 25 сентября 2019 года трое полицейских в Саратове избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем прижгли его утюгом. Троим полицейским предъявили обвинение в превышении полномочий. Суд 10 октября заключил их под стражу, но в марте выпустил под домашний арест.
"Продлили всем троим домашний арест на два месяца, то есть до 6 августа", - сказала собеседница агентства.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится служебная проверка, в случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
19 мая, 11:56
Бастрыкин заинтересовался делом о пытках женщины в 2016 году в Приангарье
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