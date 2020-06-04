Суд в Саратове продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в пытках

Ранее в прокуратуре области сообщили агентству, что, по версии следствия, с 24 по 25 сентября 2019 года трое полицейских в Саратове избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем прижгли его утюгом. Троим полицейским предъявили обвинение в превышении полномочий. Суд 10 октября заключил их под стражу, но в марте выпустил под домашний арест.