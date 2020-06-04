Слушания по спору между Гагариной и Кормухиной продолжатся 24 июня

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы 24 июня продолжит слушания по иску певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", сообщили РИА Новости в суде.
"Следующее судебное заседание назначено на 24 июня", - рассказал собеседник агентства.
До этого спор откладывался из-за введенных в судах мер по противодействию коронавирусной инфекции.
Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО никогда не было. Данные сведения в суде подтвердил представитель общества, привлеченный к спору в качестве третьего лица.
В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права заявительницы. Денежные требования истица не заявила.
Юристы Гагариной в свою очередь заявляют, что певица не нарушала прав Кормухиной, а сам иск не основан на каких-либо доказательствах, является противоречивым, составленным с многочисленными нарушениями. Кроме того, защита Гагариной утверждала, что специалист, проводивший судебную экспертизу по просьбе представителей Кормухиной, фактически не имеет надлежащей квалификации и даже образования.