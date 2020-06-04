Эксперт рассказала о процедурах ЭКО в период пандемии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все необязательные операции в период пандемии были приостановлены, в том числе введены ограничения по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), однако при острой необходимости некоторым пациенткам все же могут разрешить завершить цикл, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.
"На период пандемии все элективные операции, то есть необязательные, были приостановлены. На период пандемии были ограничения в плане ЭКО. Но закон был и нашего общества, и всех ассоциаций мирового значения, и говорилось так, что если ЭКО уже в ходу, его не надо прекращать, надо завершить цикл, получить яйцеклетку, оплодотворить, но перенос произвести после пандемии. Потому что есть риск, что эта беременность, если она (пациентка – ред.) забеременеет, может закончиться и осложниться коронавирусной инфекцией", - рассказала Адамян РИА Новости в кулуарах XXXIII Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний", председателем которого она является.
В настоящее время, добавила собеседница агентства, страна находится "на выходе из коронавирусной инфекции", и есть послабления в этом отношении, "идут циклы ЭКО, к счастью". ЭКО, по ее словам, это новая технология, которая уже вносит значительный вклад в демографию страны.
Пациентки с положительным тестом на коронавирусную инфекцию к процедуре при этом не допускаются, подчеркнула эксперт.
"Все эти женщины обследуются на наличие коронавирусной инфекции, и только те, у которых она отсутствует, и нет дома контакта с коронавирусной инфекцией, они предупреждаются о том, что есть возможность переноса на поздний срок самого ЭКО, но если есть какие-то обязательные моменты, или возраст пациентки, или готовность или необходимость, или предвестники каких-то экстрагенитальных или тяжелых операций, то ЭКО проводится сейчас", - пояснила Адамян.
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