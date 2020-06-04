Эксперт рассказала о процедурах ЭКО в период пандемии

В настоящее время, добавила собеседница агентства, страна находится "на выходе из коронавирусной инфекции", и есть послабления в этом отношении, "идут циклы ЭКО, к счастью". ЭКО, по ее словам, это новая технология, которая уже вносит значительный вклад в демографию страны.

"Все эти женщины обследуются на наличие коронавирусной инфекции, и только те, у которых она отсутствует, и нет дома контакта с коронавирусной инфекцией, они предупреждаются о том, что есть возможность переноса на поздний срок самого ЭКО, но если есть какие-то обязательные моменты, или возраст пациентки, или готовность или необходимость, или предвестники каких-то экстрагенитальных или тяжелых операций, то ЭКО проводится сейчас", - пояснила Адамян.