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Новое оружие России
2020-06-04T17:22
https://ria.ru/20200604/1572468214.html
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
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РИА Новости

Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57

15:36 04.06.2020 (обновлено: 17:22 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu.
Он напомнил, что американские ВВС в последнее время теряют один самолет за другим.

"Когда произошло крушение истребителя F-22, от главного врага США, напротив, поступили хорошие новости. <…> Су-57 стал первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения", — говорится в материале.

Журналист пишет, что важнейшими характеристиками истребителей шестого поколения станут возможность беспилотного управления и боеспособность искусственного интеллекта. Эти качества позволят повысить мобильность самолетов, так как сейчас они ограничены предельными перегрузками, которые может выдержать пилот.
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8 апреля, 20:04
Французский журнал назвал Су-57 "жемчужиной российской авиации"
"Все истребители, существующие на данный момент в мире, могут совершать маневры с перегрузкой до 9G, в противном случае пилот может потерять сознание и утратит боеспособность", — уточняется в статье.
При этом автор отмечает, что нынешние испытания беспилотных технологий на Су-57 касались простых операций — взлета, посадки и полета в обычном режиме, а летчик находился в кабине и мог в любой момент вмешаться в управление. Такая система может только снизить летную нагрузку на пилота.
По мнению эксперта, американцы пока не слишком обеспокоены прорывом российских авиастроителей, но успешные испытания автономного режима дают сигнал другим странам, что летчика уже можно заменить на некоторых задачах вроде взлета, посадки или дозаправки в воздухе.
"Использование искусственного интеллекта при пилотировании боевых самолетов уже стало исторической тенденцией", — отметил автор.
Он призвал Китай развивать эту технологию на своих истребителях.
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21 мая, 03:03Новое оружие России
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Новое оружие РоссииРоссияСу-57КитайСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если посчитать сколько у нас самолётов и вертолётов падает, то всему миру прикурить дадим.
4 июня, 15:39
Владимир Врун-гель
6100283
Опять братья Гримм сказки пишут . В России не производят даже своего смартфона , о каком беспилотном режиме речь ?
4 июня, 16:26
freizdorf
8400274
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