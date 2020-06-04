Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57 , испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu

Он напомнил, что американские ВВС в последнее время теряют один самолет за другим.

"Когда произошло крушение истребителя F-22, от главного врага США, напротив, поступили хорошие новости. <…> Су-57 стал первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения", — говорится в материале.

Журналист пишет, что важнейшими характеристиками истребителей шестого поколения станут возможность беспилотного управления и боеспособность искусственного интеллекта. Эти качества позволят повысить мобильность самолетов, так как сейчас они ограничены предельными перегрузками, которые может выдержать пилот.

"Все истребители, существующие на данный момент в мире, могут совершать маневры с перегрузкой до 9G, в противном случае пилот может потерять сознание и утратит боеспособность", — уточняется в статье.

При этом автор отмечает, что нынешние испытания беспилотных технологий на Су-57 касались простых операций — взлета, посадки и полета в обычном режиме, а летчик находился в кабине и мог в любой момент вмешаться в управление. Такая система может только снизить летную нагрузку на пилота.

По мнению эксперта, американцы пока не слишком обеспокоены прорывом российских авиастроителей, но успешные испытания автономного режима дают сигнал другим странам, что летчика уже можно заменить на некоторых задачах вроде взлета, посадки или дозаправки в воздухе.

"Использование искусственного интеллекта при пилотировании боевых самолетов уже стало исторической тенденцией", — отметил автор.

Он призвал Китай развивать эту технологию на своих истребителях.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.