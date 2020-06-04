ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников

"В результате минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на жилье на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал", - говорится в сообщении.

"На Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и является активным участником важнейших для экономики региона проектов. На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения жилищных условий для населения, поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе, в рамках нацпроектов. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент. В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах", – сказал председатель ПСБ Фрадков.