ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и власти Ставропольского края достигли договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба банка.
"В результате минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на жилье на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал", - говорится в сообщении.
Перспективы развития сотрудничества банка и региона, участие банка в инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства - эти и другие вопросы обсудили в режиме видеоконференции председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"На Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и является активным участником важнейших для экономики региона проектов. На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения жилищных условий для населения, поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе, в рамках нацпроектов. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент. В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах", – сказал председатель ПСБ Фрадков.
В свою очередь глава края, отметив, что жилищный вопрос – один из важнейших, выразил надежду, что сотрудничество с ПСБ поможет сделать жилье для ставропольцев доступнее и поддержит региональный строительный рынок.
По информации пресс-службы, на встрече также обсуждались совместные шаги по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, вопросы содействия бизнесу в реализации экспортно-ориентированных проектов, поддержки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.