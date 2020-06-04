В Подмосковье малоимущим семьям и пенсионерам бесплатно выдадут маски

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Около 2 миллионов медицинских масок бесплатно выдадут малообеспеченным семьям и пенсионерам в Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В апреле мы начали раздавать бесплатно маски на всех постах ГИБДД в Московской области и в муниципалитетах силами волонтеров Подмосковья. Эта работа будет продолжена. Наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тысяч, еще 46 тысяч наборов будет доставлено малообеспеченным семьям. До адресатов наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Набор из шести масок выдадут малоимущим жителям старшего возраста, получающим региональную социальную доплату к пенсии, а семьям с детьми, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в Подмосковье, направят наборы из 20 масок, следует из релиза.
Уточняется, что выдача масок организована совместно с РПЦ, благотворительными организациями и представителями бизнес-сообщества.
Для получения масок жители могут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и администрацию муниципалитета, отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.