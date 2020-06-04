В Подмосковье малоимущим семьям и пенсионерам бесплатно выдадут маски

Набор из шести масок выдадут малоимущим жителям старшего возраста, получающим региональную социальную доплату к пенсии, а семьям с детьми, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в Подмосковье, направят наборы из 20 масок, следует из релиза.