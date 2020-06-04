Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T15:31
https://ria.ru/20200604/1572468042.html
В Башкирии полиция проверит сообщение о выгуле окровавленной собаки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Башкирии полиция проверит сообщение о выгуле окровавленной собаки

15:31 04.06.2020
204
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители башкирского Стерлитамака проводят проверку по сообщению в полицию об окровавленной собаке, которую хозяин выгуливал на поводке по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое очевидцем в Стерлитамаке, где мужчина ведет за поводок окровавленную собаку. За кадром слышно, что женщина просит отдать ей животное, чтобы вылечить ее и вернуть хозяину. Он не реагирует на ее слова. На кадрах видно, что после собаки остаются следы красного цвета.
В пресс-службе МВД Башкирии агентству рассказали, что сообщение об этом поступило в отдел полиции.
"Сообщение зарегистрировано в управлении МВД России по городу Стерлитамаку. В настоящее время проводится проверка", - пояснили в башкирской полиции.
0001120
Обсудить 0
Telegram (приложение)СтерлитамакПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку по факту избиения мальчика сверстниками на Алтае
Полиция
В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки
Певица Полина Гагарина
Слушания по спору между Гагариной и Кормухиной продолжатся 24 июня
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе задержали гражданина Китая при даче взятки сотруднику ФСБ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд в Саратове продлил домашний арест полицейским, обвиняемым в пытках
Наручники
В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением
Солнечная электростанция во Львовской области
В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций
Молоток судьи
Суд приговорил жителя Челябинска к 16 годам колонии за убийство младенца
Смартфон
Эксперты обнаружили в App Store мошеннические VPN-приложения
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен
Автомобиль Прокуратуры России
В Сочи двум братьям-полицейским вынесли приговор за взяточничество
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Конституция Российской Федерации
Минкомсвязь готова к запуску электронного голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния