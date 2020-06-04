В Башкирии полиция проверит сообщение о выгуле окровавленной собаки

УФА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители башкирского Стерлитамака проводят проверку по сообщению в полицию об окровавленной собаке, которую хозяин выгуливал на поводке по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое очевидцем в Стерлитамаке, где мужчина ведет за поводок окровавленную собаку. За кадром слышно, что женщина просит отдать ей животное, чтобы вылечить ее и вернуть хозяину. Он не реагирует на ее слова. На кадрах видно, что после собаки остаются следы красного цвета.
В пресс-службе МВД Башкирии агентству рассказали, что сообщение об этом поступило в отдел полиции.
"Сообщение зарегистрировано в управлении МВД России по городу Стерлитамаку. В настоящее время проводится проверка", - пояснили в башкирской полиции.