В Башкирии полиция проверит сообщение о выгуле окровавленной собаки

УФА, 4 июн - РИА Новости. Правоохранители башкирского Стерлитамака проводят проверку по сообщению в полицию об окровавленной собаке, которую хозяин выгуливал на поводке по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.