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Цветущие поля в Омской области
Омская область
2020-06-04T17:45
https://ria.ru/20200604/1572467970.html
В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568388236_0:278:3147:2048_1036x0_80_0_0_53e1a1636618e469ec37f768681e1288.jpg
РИА Новости

В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций

15:30 04.06.2020 (обновлено: 17:45 04.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция во Львовской области
Солнечная электростанция во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ОМСК, 4 июн – РИА Новости. До конца года в Омской области появится одна из крупнейших солнечных электростанций Сибири, рассказали в правительстве области в четверг.
"До конца 2020 года в Нововаршавском районе Омской области появится электростанция мощностью 30 мегаватт, расположенная на территории площадью 80 гектаров, станция станет одной из крупнейших в Сибири", - рассказали в правительстве.
Объемы инвестиций в проект со стороны компании Avelar Solar Technology (входит в группу компаний в РФ "Хевел Солар") составили порядка 2,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. После запуска станции появится 20 новых рабочих мест. Соглашение о строительстве ранее в правительстве подписали с ГК "Хевел" – крупнейшим отечественным производителем высокоэффективных солнечных модулей мирового уровня.
Новая солнечная электростанция станет второй в регионе. Сейчас на ее территории активно идет строительство, которое должно завершиться в сентябре, а ввод электростанции запланирован до конца этого года.
"Безусловно, внедрение экологических технологий – это прогресс. Правительство поддерживает инициативы инвесторов в реализации проектов по снижению выбросов в атмосферу. Компания уже выразила желание расширить географию объектов и построить еще несколько солнечных электростанций на территории Омской области. Будем прорабатывать этот вопрос", - цитирует пресс-служба правительства вице-губернатора Дмитрия Ушакова.
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В октябре 2019 года губернатор Омской области Александр Бурков вместе с руководством компании "Газпром нефть" запустил пилотную станцию на солнечных модулях отечественного производства. Тогда Бурков отметил важность направления по внедрению современных технологий для выработки альтернативной электроэнергии и снижению нагрузки на экологию области.
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Омская областьХевелГазпром нефтьАлександр БурковОмская областьЭкономика
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