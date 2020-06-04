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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:29
https://ria.ru/20200604/1572467936.html
Число коек в полевом госпитале Минобороны в Чите могут увеличить
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571363231_0:85:819:546_1036x0_80_0_0_ec7c489e32b3423495cc99a635774bde.jpg
РИА Новости

Число коек в полевом госпитале Минобороны в Чите могут увеличить

15:28 04.06.2020 (обновлено: 15:29 04.06.2020)
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© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество коек в полевом госпитале Минобороны РФ для пациентов с коронавирусом в Чите может быть увеличено, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, рассказал журналистам губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Ранее президент России Владимир Путин призвал оперативно помочь Забайкалью, где растет заболеваемость коронавирусом, Минобороны РФ перебрасывает в регион полевой госпиталь на 100 коек.
"В случае, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, то количество коек может быть увеличено. Мы решили разместить этот госпиталь на территории Четы, где сейчас наблюдается наибольший дефицит хорошо оснащенных коек", - сказал Осипов.
По его словам, в полевом госпитале будут аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, опытные специалисты, которые в случае неблагоприятного развития подстрахуют систему здравоохранения региона.
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"Эпидемиологическая ситуация у нас непростая, нестабильная и существует риск увеличения количества заболевших", - отметил Осипов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ОсиповКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинЧитаОбщество
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