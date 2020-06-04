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2020-06-04T15:53
https://ria.ru/20200604/1572467718.html
На директора урюпинского психинтерната подали в суд за вспышку COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

На директора урюпинского психинтерната подали в суд за вспышку COVID-19

15:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор просит суд привлечь к административной ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната после вспышки коронавируса в учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Ранее коронавирус был подтвержден у 200 человек в психинтернате, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Прокуратура начала проверку.
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"В четверг Роспотребнадзор направил в Урюпинский районный суд материал о привлечении к административной ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщили в суде.
По его данным, на момент проверки 29 мая интернат работал в закрытом режиме, сотрудники работали вахтовым методом. Последняя смена из 79 человек заехала 30 апреля, у них были взяты анализы на коронавирус, результаты были отрицательными. При этом, отмечается в сообщении, проверка установила, что персонал использовал ненадлежащие средства индивидуальной защиты, а масок и респираторов было недостаточно.
По информации оперштаба, на 4 июня в Волгоградской области зарегистрирован 3541 случай коронавирусной инфекции, в том числе 109 за последние сутки. Выписаны 1235 человек, 21 скончался. Ранее очаг COVID-19 был выявлен в Жирновском психоневрологическом интернате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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