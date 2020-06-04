На директора урюпинского психинтерната подали в суд за вспышку COVID-19

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор просит суд привлечь к административной ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната после вспышки коронавируса в учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волгоградского областного суда

Ранее коронавирус был подтвержден у 200 человек в психинтернате, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Прокуратура начала проверку.

"В четверг Роспотребнадзор направил в Урюпинский районный суд материал о привлечении к административной ответственности директора Урюпинского психоневрологического интерната по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - сообщили в суде.

По его данным, на момент проверки 29 мая интернат работал в закрытом режиме, сотрудники работали вахтовым методом. Последняя смена из 79 человек заехала 30 апреля, у них были взяты анализы на коронавирус, результаты были отрицательными. При этом, отмечается в сообщении, проверка установила, что персонал использовал ненадлежащие средства индивидуальной защиты, а масок и респираторов было недостаточно.

По информации оперштаба, на 4 июня в Волгоградской области зарегистрирован 3541 случай коронавирусной инфекции, в том числе 109 за последние сутки. Выписаны 1235 человек, 21 скончался. Ранее очаг COVID-19 был выявлен в Жирновском психоневрологическом интернате.