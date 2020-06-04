В Абхазии предотвратили вывоз огнестрельного оружия в Грузию

Следственным отделом СГБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также покушение на его перемещение через государственную границу.

С 26 мая жители Абхазии, находящиеся в Грузии, могли вернуться в республику. По причине ограничений, введенных из-за COVID-19, переход через границу был открыт несколько дней. Всем гражданам, въезжающим на территорию Абхазии, перед пунктом измеряли температуру и делали тесты. С 1 июня граница закрыта.