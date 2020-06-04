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В Абхазии предотвратили вывоз огнестрельного оружия в Грузию
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РИА Новости

В Абхазии предотвратили вывоз огнестрельного оружия в Грузию

15:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СУХУМ, 4 июн - РИА Новости. Абхазские и российские пограничники предотвратили вывоз огнестрельного оружия из республики в Грузию, сообщила в четверг пресс-служба Службы госбезопасности Абхазии.
"В ходе реализации оперативной информации Службой государственной безопасности Абхазии совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии пресечена попытка незаконного вывоза огнестрельного оружия из Абхазии в Грузию", - говорится в сообщении.
Следственным отделом СГБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также покушение на его перемещение через государственную границу.
Задержанный водворен в следственный изолятор Службы госбезопасности Абхазии.
С 26 мая жители Абхазии, находящиеся в Грузии, могли вернуться в республику. По причине ограничений, введенных из-за COVID-19, переход через границу был открыт несколько дней. Всем гражданам, въезжающим на территорию Абхазии, перед пунктом измеряли температуру и делали тесты. С 1 июня граница закрыта.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АбхазияГрузияВ мире
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