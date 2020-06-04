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Алтайский край
Алтайский край
2020-06-04T15:20
https://ria.ru/20200604/1572467472.html
Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам
https://cdn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_93:30:2719:1507_1036x0_80_0_0_414446c22af40af4db5fefdb52767bbd.jpg
РИА Новости

Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам

15:20 04.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
БАРНАУЛ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.
На онлайн-пресс-коференции глава региона напомнил, что по итогам 2019 года в крае удалось добиться увеличения зарплаты педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике.
"Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей - безусловный приоритет правительства края", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Томенко отметил, что работа по повышению зарплат работников бюджетной сферы в Алтайском крае ведется постоянно в соответствии с указами президента России, подписанными в 2012 году.
"Инициатива о выделении миллиарда рублей на повышение зарплаты бюджетников будет внесена на рассмотрение в Алтайское краевое законодательное собрание", - отметили в краевом правительстве.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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