Губернатор Алтайского края поручил повысить зарплаты бюджетникам

БАРНАУЛ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение в этом году заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает краевое правительство.

На онлайн-пресс-коференции глава региона напомнил, что по итогам 2019 года в крае удалось добиться увеличения зарплаты педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике.

"Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей - безусловный приоритет правительства края", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Томенко отметил, что работа по повышению зарплат работников бюджетной сферы в Алтайском крае ведется постоянно в соответствии с указами президента России, подписанными в 2012 году.