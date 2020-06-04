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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:20
https://ria.ru/20200604/1572467435.html
Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране

15:20 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал неопределенной ситуацию с распространением коронавируса после того, как власти зафиксировали рекорд заболеваемости по стране.
Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3574. Прежний пиковый показатель был зафиксирован 30 марта – 3186, когда в Иране наблюдалась волна заболеваемости.
"Обществу необходимо понимать, что будущее (распространения – ред.) коронавируса не определено, по этой причине людям необходимо подстраиваться к жизни в любых условиях при наличии коронавируса", - сказал Роухани - следует из релиза на его официальном сайте.
По словам президента, здоровье граждан является приоритетной задачей властей, однако правительство должно разработать план действий таким образом, чтобы страна могла вести социально-экономическую деятельность, охраняя здоровье населения.
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Скорость распространения нового коронавируса
Роухани также заявил о необходимости четкого соблюдения предписаний в сфере здравоохранения в свете роста заболеваемости в ряде провинций страны.
Президент Ирана сказал об этом в ходе встречи с представителями специализированных комитетов штаба по противодействию коронавирусу, где было предложено рассмотреть вопрос, продолжать ли снимать существующие в стране ограничения, в том числе для культурных центров и туристических агентств.
Всего на данный момент в Иране выявлены порядка 164,3 тысячи случаев заболеваний коронавирусом, из них около 8,1 тысячи - со смертельным исходом. Выздоровели при этом почти 127,5 тысячи человек.
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В Иране в последний месяц наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот, но в последнее время статистика только растет. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.
Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыИранВ мире
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