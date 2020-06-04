В Минприроды оценили перспективы развития туризма в Арктике

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туризм на территории регионов Российской Арктики в ближайшее время не станет массовым, заявила заместитель министра природы и экологии РФ Елена Панова.

"Массовым туризм в Арктике в ближайшее время не станет. Для того, чтобы двигаться в этом направлении и достичь впечатляющих достижений, мы должны учесть некоторые составляющие при создании стратегии экономического развития арктической зоны", - сказала она, выступая на онлайн-мероприятии "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

По мнению Пановой, прежде всего, необходимо обеспечить достаточные меры безопасности как для человека, так и для хрупкой природы.

"Вторая задача, которую мы должны учитывать - это наличие инфраструктуры - транспортной инфраструктуры, IT-инфраструктуры и других. Третья составляющая - это качество предоставляемых услуг и наличие туристической инфраструктуры, которых в этом регионе недостаточно", - продолжила замминистра.

Панова так же обратила внимание, что Арктика - это территория коренных малочисленных народов севера, которые должны быть вовлечены в туристический сектор на уровне малого и среднего предпринимательства.