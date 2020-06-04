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Туризм
2020-06-04T15:19
https://ria.ru/20200604/1572467396.html
В Минприроды оценили перспективы развития туризма в Арктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/155817/27/1558172716_0:264:3171:2048_1036x0_80_0_0_2b1fab71b34069086d61398c21f9edda.jpg
РИА Новости

В Минприроды оценили перспективы развития туризма в Арктике

15:19 04.06.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туризм на территории регионов Российской Арктики в ближайшее время не станет массовым, заявила заместитель министра природы и экологии РФ Елена Панова.
"Массовым туризм в Арктике в ближайшее время не станет. Для того, чтобы двигаться в этом направлении и достичь впечатляющих достижений, мы должны учесть некоторые составляющие при создании стратегии экономического развития арктической зоны", - сказала она, выступая на онлайн-мероприятии "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".
По мнению Пановой, прежде всего, необходимо обеспечить достаточные меры безопасности как для человека, так и для хрупкой природы.
"Вторая задача, которую мы должны учитывать - это наличие инфраструктуры - транспортной инфраструктуры, IT-инфраструктуры и других. Третья составляющая - это качество предоставляемых услуг и наличие туристической инфраструктуры, которых в этом регионе недостаточно", - продолжила замминистра.
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Панова так же обратила внимание, что Арктика - это территория коренных малочисленных народов севера, которые должны быть вовлечены в туристический сектор на уровне малого и среднего предпринимательства.
Ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что сейчас менее 1% туристов посещает арктическую зону от общего количества туристов в России, но сообщил, что министерство планирует за 15 лет увеличить турпоток в арктическую зону России в три раза.
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ТуризмАлександр КрутиковНовости - ТуризмАрктикаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
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