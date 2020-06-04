Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:17
https://ria.ru/20200604/1572467358.html
Врач рассказала об особенностях течения коронавируса у беременных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Врач рассказала об особенностях течения коронавируса у беременных

15:17 04.06.2020
1575
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Коронавирус у беременных женщин не влияет на развитие ребенка и не передается ему, вирус может попасть в организм новорожденного от зараженных родственников, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.
"Абсолютно есть точные данные, что коронавирусная инфекция не переходит к ребенку. То есть нет вертикальной передачи коронавирусной инфекции. Не доказано никем наличие тератогенного воздействия на плод. То есть у плода нет никаких пороков развития. Не обнаружено коронавирсуной инфекции ни в околоплодных водах, ни в плаценте", - рассказала Адамян в кулуарах XXXIII Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
По словам эксперта, даже у COVID-положительных беременных ребенок не несет в себе инфекции, а если у него в дальнейшем появляется коронавирус, это вызвано контактами ребенка со зараженными родственниками.
"Пандемия с 11 марта, поэтому за все это время, конечно, рожали женщины, и в том числе с коронавирусом. В принципе, беременным в какой-то степени повезло, в основном коронавирусная инфекция проходит не тяжело, они переносят ее неплохо. Имеются стационарзамещающие технологии, мы их наблюдаем очень капитально, и все роды прошли практически благополучно. Осложнения были только у тех пациентов, у которых были сопутствующие, тяжелые экстрагенитальные заболевания", - отметила Адамян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Смартфон
Эксперты обнаружили в App Store мошеннические VPN-приложения
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке супруги морили голодом четырехмесячных двойняшек
Главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла Адамян в своем рабочем кабинете
Эксперт рассказала о процедурах ЭКО в период пандемии
Туристы на одной из улиц Милана
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен
Прививка
Мурашко рассказал о плановой вакцинации в условиях пандемии
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния