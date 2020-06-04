Врач рассказала об особенностях течения коронавируса у беременных

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Коронавирус у беременных женщин не влияет на развитие ребенка и не передается ему, вирус может попасть в организм новорожденного от зараженных родственников, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.

"Абсолютно есть точные данные, что коронавирусная инфекция не переходит к ребенку. То есть нет вертикальной передачи коронавирусной инфекции. Не доказано никем наличие тератогенного воздействия на плод. То есть у плода нет никаких пороков развития. Не обнаружено коронавирсуной инфекции ни в околоплодных водах, ни в плаценте", - рассказала Адамян в кулуарах XXXIII Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

По словам эксперта, даже у COVID-положительных беременных ребенок не несет в себе инфекции, а если у него в дальнейшем появляется коронавирус, это вызвано контактами ребенка со зараженными родственниками.

"Пандемия с 11 марта, поэтому за все это время, конечно, рожали женщины, и в том числе с коронавирусом. В принципе, беременным в какой-то степени повезло, в основном коронавирусная инфекция проходит не тяжело, они переносят ее неплохо. Имеются стационарзамещающие технологии, мы их наблюдаем очень капитально, и все роды прошли практически благополучно. Осложнения были только у тех пациентов, у которых были сопутствующие, тяжелые экстрагенитальные заболевания", - отметила Адамян.