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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-04T15:15
https://ria.ru/20200604/1572467236.html
Аэропорт "Казань" начал ежедневно принимать грузовые транзитные рейсы
https://cdn23.img.ria.ru/images/97768/42/977684227_0:111:3247:1937_1036x0_80_0_0_ed94ad1608a7002a24862463da4d665e.jpg
РИА Новости

Аэропорт "Казань" начал ежедневно принимать грузовые транзитные рейсы

15:14 04.06.2020 (обновлено: 15:15 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в ежедневном режиме начал принимать грузовые транзитные рейсы в рамках программы развития аэропорта в качестве транспортного хаба для грузовых перевозок из Европы и Азии, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сообщал ранее, что международный аэропорт "Казань" совместно с российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo (входит в состав группы компаний "Волга-Днепр") реализуют проект по открытию транспортного узла в казанском аэропорту для организации авиационных грузовых перевозок из Европы и Азии. По его словам, для решения организационных вопросов создана совместная рабочая группа и утверждена дорожная карта проекта. Данный проект и строительство современного грузового терминала являются перспективными направлениями развития воздушной инфраструктуры республики до 2040 года.
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"В настоящий момент проект успешно стартовал: аэропорт "Казань" ежедневно принимает один транзитный рейс авиакомпании "Волга-Днепр" и AirBridgeCargo, следующий из (или в) страны Европы или Китай. В Казани осуществляется пока только техническая посадка: дозаправка и техобслуживание самолётов различных типов. В этом году мы приняли уже более 15 транзитных рейсов авиакомпании "Волга-Днепр" и более 50 рейсов AirBridgeCargo", - сказал Романцов.
По его информации, для увеличения частоты рейсов в Казань и развития аэропорта как полноценного грузового транспортного узла, в частности, ведётся работа на уровне межправительственных соглашений между РФ и Китаем. Речь идёт о включении аэропорта "Казань" в перечень пунктов посадки, предусмотренных приложением к соглашению между правительствами РФ и КНР о воздушном сообщении.
Романцов отметил, что аэропорт "Казань" готов в будущем значительно увеличить число обслуживаемых рейсов группы компаний "Волга-Днепр". Речь может идти об обслуживании в сутки до двух Boeing 747 и до восьми Boeing 737. В планах аэропорта организация линейной станции, оснащение которой (штат авиатехников, запас расходных запасных частей) позволит увеличить объёмы выполнения технических регламентов на воздушных судах, осуществляющих посадку в Казани.
Как сообщил генеральный директор AirBridgeCargo Николай Глушнёв, в рамках проекта развития грузового транспортного узла в казанском аэропорту выполнено несколько основных этапов дорожной карты: проведены тестовые транзитные рейсы, показавшие пригодность технического оснащения и инфраструктуры, начаты регулярные транзитные рейсы на еженедельной основе. В ближайшее время будет доработан совместный бизнес-план по дальнейшему развитию на несколько лет.
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Глушнёв уточнил, что в аэропорту Казани производятся санитарная обработка воздушных судов, закупка топлива и обеспечение отдыха экипажа. Также проводится техническое обслуживание самолётов. Линейное обслуживание транзитных рейсов AirBridgeCargo осуществляется командой "Волга-Днепр Техникс", специалисты которой осуществляют полноценный осмотр судов во время стоянки. Дорожная карта проекта предусматривает открытие линейной станции, данный этап будет реализован с увеличением количества транзитных рейсов через аэропорт "Казань".
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Республика ТатарстанЛенар СафинРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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