Аэропорт "Казань" начал ежедневно принимать грузовые транзитные рейсы

КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в ежедневном режиме начал принимать грузовые транзитные рейсы в рамках программы развития аэропорта в качестве транспортного хаба для грузовых перевозок из Международный аэропорт "Казань" в ежедневном режиме начал принимать грузовые транзитные рейсы в рамках программы развития аэропорта в качестве транспортного хаба для грузовых перевозок из Европы Азии , сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин сообщал ранее, что международный аэропорт "Казань" совместно с российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo (входит в состав группы компаний " Волга-Днепр ") реализуют проект по открытию транспортного узла в казанском аэропорту для организации авиационных грузовых перевозок из Европы и Азии. По его словам, для решения организационных вопросов создана совместная рабочая группа и утверждена дорожная карта проекта. Данный проект и строительство современного грузового терминала являются перспективными направлениями развития воздушной инфраструктуры республики до 2040 года.

"В настоящий момент проект успешно стартовал: аэропорт "Казань" ежедневно принимает один транзитный рейс авиакомпании "Волга-Днепр" и AirBridgeCargo, следующий из (или в) страны Европы или Китай . В Казани осуществляется пока только техническая посадка: дозаправка и техобслуживание самолётов различных типов. В этом году мы приняли уже более 15 транзитных рейсов авиакомпании "Волга-Днепр" и более 50 рейсов AirBridgeCargo", - сказал Романцов.

По его информации, для увеличения частоты рейсов в Казань и развития аэропорта как полноценного грузового транспортного узла, в частности, ведётся работа на уровне межправительственных соглашений между РФ и Китаем. Речь идёт о включении аэропорта "Казань" в перечень пунктов посадки, предусмотренных приложением к соглашению между правительствами РФ и КНР о воздушном сообщении.

Романцов отметил, что аэропорт "Казань" готов в будущем значительно увеличить число обслуживаемых рейсов группы компаний "Волга-Днепр". Речь может идти об обслуживании в сутки до двух Boeing 747 и до восьми Boeing 737 . В планах аэропорта организация линейной станции, оснащение которой (штат авиатехников, запас расходных запасных частей) позволит увеличить объёмы выполнения технических регламентов на воздушных судах, осуществляющих посадку в Казани.

Как сообщил генеральный директор AirBridgeCargo Николай Глушнёв, в рамках проекта развития грузового транспортного узла в казанском аэропорту выполнено несколько основных этапов дорожной карты: проведены тестовые транзитные рейсы, показавшие пригодность технического оснащения и инфраструктуры, начаты регулярные транзитные рейсы на еженедельной основе. В ближайшее время будет доработан совместный бизнес-план по дальнейшему развитию на несколько лет.