СК проводит проверку по факту избиения мальчика сверстниками на Алтае

БАРНАУЛ, 4 июн - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю организовало доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего мальчика, видео инцидента появилось в интернете, сообщают в региональном ведомстве.
"В одной из социальных сетей интернета размещено видео, на котором несовершеннолетний мальчик подвергается физическому насилию со стороны сверстников. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Предварительно следователи установили, что инцидент с избиением произошел вечером во вторник в городе Камень-на-Оби Алтайского края. Группа несовершеннолетних мальчиков жестоко избила сверстника по голове и лицу, в том числе ногами.
"В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщают в региональном управлении Следственного комитета.
По данным местных СМИ, мальчику 13 лет, его воспитывает опекун. После избиения ребенок находится в больнице с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками. Сообщается, что обидчики мальчика состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.