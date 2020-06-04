СК проводит проверку по факту избиения мальчика сверстниками на Алтае

По данным местных СМИ, мальчику 13 лет, его воспитывает опекун. После избиения ребенок находится в больнице с сотрясением мозга, также у него начались проблемы с почками. Сообщается, что обидчики мальчика состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.