В Кузбассе разрешили работу ТЦ, парикмахерских и детских садов

КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил работу ТЦ, парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, а также веранд общепита во всех районах области, детсады региона с 8 июня перейдут на штатный режим работы, сообщается в Telegram -канале главы региона.

Ранее сообщалось, что в 23 территориях области с 18 мая открылись летние веранды кафе и ресторанов. С 30 мая летние веранды общепита открылись в Новокузнецке . С 1 июня в большинстве городов и районов области открылись ТРЦ, за исключением тех, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, а также были разрешены тренировки в спортшколах и школах олимпийского резерва при их загрузке на четверть.

"В Белово и Беловском муниципальном районе возобновляется деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами; оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг; оказание иных услуг...Работа ТРЦ возобновляется в Белово, Беловском муниципальном районе, Калтане, Междуреченске, Новокузнецке, Осинниках. Таким образом, ТРЦ работают во всех районах области", – говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.

"Возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", – уточнил губернатор.

Губернатор также сообщил, что работа общепита возобновляется во всех районах области.

Также глава региона добавил, что с 8 июня детские сады переходят на работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, а детские лагеря начинают подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора

"Кроме этого возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", – уточнил губернатор.

Полный перечень снятых ограничений опубликован в соответствующем распоряжении.