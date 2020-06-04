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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T15:35
https://ria.ru/20200604/1572467143.html
В Кузбассе разрешили работу ТЦ, парикмахерских и детских садов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155338/93/1553389320_0:230:3231:2047_1036x0_80_0_0_20dee0f75767805d83f0054bedcb5da9.jpg
РИА Новости

В Кузбассе разрешили работу ТЦ, парикмахерских и детских садов

15:14 04.06.2020 (обновлено: 15:35 04.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил работу ТЦ, парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, а также веранд общепита во всех районах области, детсады региона с 8 июня перейдут на штатный режим работы, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Ранее сообщалось, что в 23 территориях области с 18 мая открылись летние веранды кафе и ресторанов. С 30 мая летние веранды общепита открылись в Новокузнецке. С 1 июня в большинстве городов и районов области открылись ТРЦ, за исключением тех, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом, а также были разрешены тренировки в спортшколах и школах олимпийского резерва при их загрузке на четверть.
"В Белово и Беловском муниципальном районе возобновляется деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами; оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг; оказание иных услуг...Работа ТРЦ возобновляется в Белово, Беловском муниципальном районе, Калтане, Междуреченске, Новокузнецке, Осинниках. Таким образом, ТРЦ работают во всех районах области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.
"Возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", – уточнил губернатор.
Губернатор также сообщил, что работа общепита возобновляется во всех районах области.
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Также глава региона добавил, что с 8 июня детские сады переходят на работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований, а детские лагеря начинают подготовку к работе в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора.
"Кроме этого возобновляется оказание услуг для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес-залов), кроме бань, саун, бассейнов", – уточнил губернатор.
Полный перечень снятых ограничений опубликован в соответствующем распоряжении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкОбщество
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