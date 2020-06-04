Яровая попросила разъяснить, как подтвердить готовность детских лагерей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой до 12 июня дать разъяснения регионам, как те могут подтвердить готовность детских лагерей отдыха к началу приема, сообщили журналистам в пресс-службе парламентария.

Уточняется, что соответствующее письмо направлено в четверг по итогам общефедерального семинара Минпросвещения по организации детской оздоровительной кампании, состоявшегося 2 июня.

По словам депутата, большая часть вопросов, поступивших от регионов в ходе семинара, относится к компетенции Роспотребнадзора, например, был поднят вопрос о том, что сегодня сложилась ситуация, при которой одновременно действуют нормы СанПина, утвержденные в 2013 году, и методические рекомендации, выпущенные 25 мая в условиях пандемии коронавируса.

"В ряде случаев их требования отличаются друг от друга. Учитывая данную неопределённость, с целью обеспечения безопасных условий отдыха детей, мною направлено письмо главе Роспотребнадзора с просьбой конкретизировать порядок подтверждения на уровне территориальных органов Роспотребнадзора готовности организаций к началу приема детей", - сообщила Яровая.

Вице-спикер палаты подчеркнула, что необходимо четко определить, каким именно актом какого должностного лица на региональном уровне должно подтверждаться соответствие организации детского отдыха требованиям методических рекомендаций.