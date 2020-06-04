Яровая попросила разъяснить, как подтвердить готовность детских лагерей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой до 12 июня дать разъяснения регионам, как те могут подтвердить готовность детских лагерей отдыха к началу приема, сообщили журналистам в пресс-службе парламентария.
Уточняется, что соответствующее письмо направлено в четверг по итогам общефедерального семинара Минпросвещения по организации детской оздоровительной кампании, состоявшегося 2 июня.
По словам депутата, большая часть вопросов, поступивших от регионов в ходе семинара, относится к компетенции Роспотребнадзора, например, был поднят вопрос о том, что сегодня сложилась ситуация, при которой одновременно действуют нормы СанПина, утвержденные в 2013 году, и методические рекомендации, выпущенные 25 мая в условиях пандемии коронавируса.
"В ряде случаев их требования отличаются друг от друга. Учитывая данную неопределённость, с целью обеспечения безопасных условий отдыха детей, мною направлено письмо главе Роспотребнадзора с просьбой конкретизировать порядок подтверждения на уровне территориальных органов Роспотребнадзора готовности организаций к началу приема детей", - сообщила Яровая.
Вице-спикер палаты подчеркнула, что необходимо четко определить, каким именно актом какого должностного лица на региональном уровне должно подтверждаться соответствие организации детского отдыха требованиям методических рекомендаций.
"Принимая во внимание, скорое начало детской оздоровительной кампании, мы просим в ближайшее время, а именно до 12 июня, дать соответствующие указания главным санитарным врачам регионов и разъяснения региональным межведомственным комиссиям по вопросам организации отдыха и оздоровления детей", - добавила Яровая.