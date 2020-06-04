КНР благодаря ранее намеченным планам добьется роста ВВП, считает эксперт

ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
"Китай настроен обязательно продолжить политику реформ, переориентироваться в более значительной степени на внутренний рынок. Китайские эксперты верят, что, благодаря этому, Китай сумеет превзойти США по комплексной национальной мощи. Именно по этой причине, проявляя осторожность, сдержанность во внутренней политике, китайский премьер не стал называть показатели экономического роста на этого год. В Китае очень боятся прибегать к таким широким шагам в финансировании экономики, что называется заливанием кризиса деньгами. Но, тем не менее, благодаря тому, что уже было намечено на этого год, вероятнее всего к концу года Китай сумеет достичь роста ВВП", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Как отметил Ломанов, внутри Китая крепнет понимание того, что будущее развитие страны зависит, прежде всего, от самого Китая и его связей с соседями, включая Россию.
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.