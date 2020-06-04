КНР благодаря ранее намеченным планам добьется роста ВВП, считает эксперт

Как отметил Ломанов, внутри Китая крепнет понимание того, что будущее развитие страны зависит, прежде всего, от самого Китая и его связей с соседями, включая Россию.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.