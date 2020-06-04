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2020-06-04T15:08
https://ria.ru/20200604/1572466877.html
В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля
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РИА Новости

В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля

15:08 04.06.2020
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© Depositphotos / EnginKorkmazТель-Авив
Тель-Авив
© Depositphotos / EnginKorkmaz
Тель-Авив. Архивное фото
ГАЗА, 4 июн - РИА Новости. Палестинская администрация отказалась принять от Израиля ежемесячные налоговые отчисления за товары, произведенные на палестинских территориях, говорится в пресс-релизе представителя правительства Ибрагима Мельхема.
"Палестинская администрация отказалась принять от Израиля ежемесячные налоговые отчисления, собранные Израилем за товары, произведенные на палестинских территориях в мае", - заявил Мельхем.
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Мельхем сообщил, что "Израиль отказался переводить денежные средства в министерство финансов в мае автоматически", как это происходило ранее, и заявил, что правительство Палестины осудило "шантаж" со стороны Израиля, который в качестве условия для перечисления денег требует вернуть координацию между странами.
Мельхем подтвердил готовность правительства выполнить указ главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о прекращении всех форм координации с Израилем.
Ранее глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, на фоне намерений израильского правительства присоединить часть палестинских земель. При этом Палестина готова вернуться к переговорам по мирному урегулированию, которые могут пройти при посредничестве третьей стороны, указал Аббас.
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