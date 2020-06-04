В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки

"В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от службы скорой помощи о том, что к ним обратился житель деревни с жалобой на травму плеча. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и участковый. По предварительным данным, житель Сафарово поссорился со своей бывшей сожительницей, которая для выяснения с ним отношений позвала нескольких своих знакомых. В ходе конфликта один из знакомых применил имевшийся у него пневматический пистолет", - рассказали в пресс-службе.