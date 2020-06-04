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2020-06-04T15:07
https://ria.ru/20200604/1572466837.html
В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки
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РИА Новости

В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки

15:07 04.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
УФА, 4 июн - РИА Новости. Молодые люди в башкирском селе устроили стрельбу из пневматического оружия в ходе конфликта из-за девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в деревне Сафарово Учалинского района.
"В дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от службы скорой помощи о том, что к ним обратился житель деревни с жалобой на травму плеча. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и участковый. По предварительным данным, житель Сафарово поссорился со своей бывшей сожительницей, которая для выяснения с ним отношений позвала нескольких своих знакомых. В ходе конфликта один из знакомых применил имевшийся у него пневматический пистолет", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что у раненого диагностировали ссадину плеча. Полицейские установили всех участников конфликта и сейчас разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, в результате проверки будет принято процессуальное решение.
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Республика БашкортостанУчалинский районПроисшествия
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