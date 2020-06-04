Вакцина от COVID-19 должна быть безопасной и доступной, заявили в МККК

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вакцина от коронавируса должна быть безопасной и экономически доступной, так как многие страны не смогут себе позволить ее в больших объемах, заявила руководитель департамента медицинских программ в штаб-квартире Международного Комитета Красного Креста в Женеве Эсперанса Мартинес.
Мартинес напомнила, что накануне МККК и ООН призвали к международному сотрудничеству по разработке, производству и распространению доступной вакцины.
"Фактически мы призываем к разработке безопасной вакцины, которая должна быть апробирована по международным стандартам, прежде чем она поступит к людям. Коронавирус - не просто кризис здравоохранения, но и причина социально-экономического кризиса. Многие страны просто не могут позволить себе эту вакцину в большим объемах. Вот почему она должна быть доступной в экономическом смысле. Больше 100 стран не сможет организовать широкую дистрибуцию этой вакцины, даже если она появится на уровне какие-то конкретных сообществ, в удаленных регионах", - сказала она во время онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".
Однако не стоит забывать и о вакцинации против уже известных заболеваний, отметила Мартинес.
"Еще один важный момент - мы говорим о совместных усилиях по разработке вакцины против коронавируса, но мы должны наладить рутинную иммунизацию. В некоторых странах остановили вакцинацию от кори, полиомиелита. Миллионы детей меньше пяти лет сейчас находятся под угрозой, потому что была приостановлена обычная стандартная иммунизация. Мы выражаем надежду, что появится глобальное единство среди государств и гуманитарных организаций, все объединятся для того, чтобы разработать вакцину, которая будет доступной", - подчеркнула она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.