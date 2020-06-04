Вакцина от COVID-19 должна быть безопасной и доступной, заявили в МККК

"Фактически мы призываем к разработке безопасной вакцины, которая должна быть апробирована по международным стандартам, прежде чем она поступит к людям. Коронавирус - не просто кризис здравоохранения, но и причина социально-экономического кризиса. Многие страны просто не могут позволить себе эту вакцину в большим объемах. Вот почему она должна быть доступной в экономическом смысле. Больше 100 стран не сможет организовать широкую дистрибуцию этой вакцины, даже если она появится на уровне какие-то конкретных сообществ, в удаленных регионах", - сказала она во время онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".