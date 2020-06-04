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2020-06-04T15:05
https://ria.ru/20200604/1572466685.html
В Калининграде не приняли окончательного решения об отмене выпускных
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РИА Новости

В Калининграде не приняли окончательного решения об отмене выпускных

15:05 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 июн - РИА Новости. Окончательное решение об отмене или проведении выпускных вечеров для выпускников в Калининградской области может быть принято после завершения единых госэкзаменов и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщила журналистам в четверг министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
"Решение о проведении выпускных вечеров на территории Калининградской области может быть принято только после сдачи единых государственных экзаменов. Если такое решение родители примут и санэпидрежим позволит нам к этому времени, то после ЕГЭ в августе мы будем иметь возможность провести выпускные вечера", - сказала Трусенева.
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Она отметила, что на сегодняшний день в регионе разрешено проводить только подготовку к единому госэкзамену в малых группах при желании учеников и с разрешения родителей. В среднем около 80% выпускников участвуют в подготовке к экзаменам в очном режиме, остальные — дистанционно.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 56,9 тысячи человек, из них выявлено 1665 случаев заражения (23 — за последние сутки). Из них 718 человек выздоровели (20 — за сутки), скончались 29 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 4579 человек, в том числе, 89 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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