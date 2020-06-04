В Калининграде не приняли окончательного решения об отмене выпускных

"Решение о проведении выпускных вечеров на территории Калининградской области может быть принято только после сдачи единых государственных экзаменов. Если такое решение родители примут и санэпидрежим позволит нам к этому времени, то после ЕГЭ в августе мы будем иметь возможность провести выпускные вечера", - сказала Трусенева.