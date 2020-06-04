В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 45 981

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 865, до 45981, скончались еще пять пациентов, всего умерших 253, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 инфицированных, но в последние шесть дней он снизился и составляет менее 900. На среду в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 45116, в том числе сообщалось о 248 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрирован 45981 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 585065 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 253 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 21162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.