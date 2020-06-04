В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 45 981

"Зарегистрирован 45981 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 585065 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 253 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.