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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-06-04T15:07
https://ria.ru/20200604/1572466490.html
Губернатор Югры рассказала о решении вопросов, связанных с ветхим жильем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

Губернатор Югры рассказала о решении вопросов, связанных с ветхим жильем

15:07 04.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ не останавливается в решении вопросов, связанных со сносом и расселением ветхого и аварийного жилья, на эти цели только в 2019 году было направлено свыше 11 миллиардов рублей, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей встречи с главой автономного округа назвал расселение аварийного жилья одним из приоритетов для региональных властей.
"Что касается аварийного жилья - серьезная и важная тема, абсолютно правильные оценки (у президента), совпадающие с нашим отношением к этому вопросу. Мы оцениваем наличие ветхого и аварийного жилья более чем в 2 миллиона квадратных метров, совершенно объективно, ничего не скрывая, оцениваем положение дел", - сказала Комарова в прямом эфире в Instagram с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной.
По словам губернатора Югры, ветхие дома, балки - это так называемое негативное историческое наследие эпохи промышленного освоения региона, когда первостепенное внимание уделялось добыче нефти и газа, а люди обеспечивались минимальной инфраструктурой, необходимой для жизни.
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"Мы досрочно закончили федеральную программу по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, затем был перерыв в федеральной программе, а мы каждый год продолжали работать с этой темой, не останавливаясь... Если в прошлом году мы в соответствии с федеральной программой снесли более 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья при плане около 5 тысяч, то за счет собственных средств по региональной программе - еще более 70 тысяч квадратных метров", - подчеркнула Комарова.
Она отметила, что в 2019 году в Югре на указанные цели было направлено более 11 миллиардов рублей, доля федеральных средств в этом объеме немногим превышала 200 миллионов рублей. "Все остальные деньги - наши", - сказала Комарова.
"Это та задача, решение которой мы обязаны обеспечить", - добавила она.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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