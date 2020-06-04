Губернатор Югры рассказала о решении вопросов, связанных с ветхим жильем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ не останавливается в решении вопросов, связанных со сносом и расселением ветхого и аварийного жилья, на эти цели только в 2019 году было направлено свыше 11 миллиардов рублей, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова

Президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей встречи с главой автономного округа назвал расселение аварийного жилья одним из приоритетов для региональных властей.

"Что касается аварийного жилья - серьезная и важная тема, абсолютно правильные оценки (у президента), совпадающие с нашим отношением к этому вопросу. Мы оцениваем наличие ветхого и аварийного жилья более чем в 2 миллиона квадратных метров, совершенно объективно, ничего не скрывая, оцениваем положение дел", - сказала Комарова в прямом эфире в Instagram с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислицыной.

По словам губернатора Югры, ветхие дома, балки - это так называемое негативное историческое наследие эпохи промышленного освоения региона, когда первостепенное внимание уделялось добыче нефти и газа, а люди обеспечивались минимальной инфраструктурой, необходимой для жизни.

"Мы досрочно закончили федеральную программу по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, затем был перерыв в федеральной программе, а мы каждый год продолжали работать с этой темой, не останавливаясь... Если в прошлом году мы в соответствии с федеральной программой снесли более 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья при плане около 5 тысяч, то за счет собственных средств по региональной программе - еще более 70 тысяч квадратных метров", - подчеркнула Комарова.

Она отметила, что в 2019 году в Югре на указанные цели было направлено более 11 миллиардов рублей, доля федеральных средств в этом объеме немногим превышала 200 миллионов рублей. "Все остальные деньги - наши", - сказала Комарова.

"Это та задача, решение которой мы обязаны обеспечить", - добавила она.