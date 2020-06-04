Прокуратура устанавливает причины разлива нефти в Пермском крае

ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура Пермского края устанавливает причины разлива нефти из нефтепровода компании "Транснефть-Прикамье" в Оханском районе, указано на сайте краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 3 июня на трубопроводе АО "Транснефть-Прикамье" юго-западнее деревни Тулумбаиха при разгерметизации произошла утечка около 9,6 кубометров нефти на площади 12 квадратных метров.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства при эксплуатации промышленных инженерно-технических сооружений, а также дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды. На место выехали зампрокурора района, а также специалисты Росприроднадзора", — говорится в сообщении. Пресс-служба прокуратуры уточняет, что утечка устранена, ведется очистка загрязненной территории.

Ранее в четверг представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что магистральный нефтепровод "Холмогоры-Клин" компании "Транснефть-Прикамье" разгерметизировался с последующим выходом нефти в Пермском крае . По его словам, участок нефтепровода протяженностью около 400 километров перекрыт. Транспортировка нефти потребителям осуществляется по резервной линии "Сургут-Полоцк".