Россия, США и Китай обсудили подготовку межафганских переговоров

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецпредставители России, Китая, США и Пакистана обсудили подготовку прямых межафганских переговоров и отметили прогресс в обмене пленными в Афганистане между правительством и радикальным движением "Талибан", сообщили в четверг в МИД РФ.
Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, 3 июня состоялись телефонные консультации в формате расширенной "тройки" – России, США и Китая с подключением Пакистана – по Афганистану, в которых принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов.
"В ходе беседы стороны отметили прогресс в деле обмена пленными между правительством ИРА и движением талибов, обсудили вопросы подготовки прямых межафганских переговоров. Отдельное внимание было уделено теме подключения к формату расширенной "тройки" новых участников", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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