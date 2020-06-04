Россия, США и Китай обсудили подготовку межафганских переговоров

"В ходе беседы стороны отметили прогресс в деле обмена пленными между правительством ИРА и движением талибов, обсудили вопросы подготовки прямых межафганских переговоров. Отдельное внимание было уделено теме подключения к формату расширенной "тройки" новых участников", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.