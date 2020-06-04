Суд оправдал москвича по делу о драке из-за участия в другой потасовке

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Преображенский суд столицы оправдал москвича Романа Флерина по делу о драке у кафе из-за алиби - в это время он участвовал в другой потасовке, происходившей за углом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Массовая потасовка произошла осенью 2017 года у кафе на Большой Черкизовской улице. Основная часть участников драки не установлена - кроме подсудимого, нескольких свидетелей и потерпевшего. Флерина обвинили в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В прениях сторон прокурор просил назначить Флерину наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако в суде выяснилось, что не Флерин избил потерпевшего: свидетель К. показал, что подсудимый все это время дрался с ним.

Как рассказала Закутняя, дело происходило так. Потерпевший вышел на улицу из кафе, где отдыхал с друзьями, и увидел, что несколько молодых людей избивают лежащего на земле человека - Флерина. Он вмешался в конфликт и помог ему подняться, развернулся и пошел обратно. Однако Флерин догнал его и ударил в затылок. Потерпевший объяснил Флерину, что произошло, тот извинился, они пожали друг другу руки и разошлись. После этого несколько участников инцидента набросились на потерпевшего и стали его избивать, а за углом кафе неугомонный Флерин "вписался" в еще одну потасовку.

"Преображенский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении Романа Флерина... в связи с непричастностью к совершению преступления", - сказала собеседница агентства.