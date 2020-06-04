Медведев поблагодарил экс-премьера Белоруссии за продуктивную работу

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев позвонил Сергею Румасу, который покинул пост премьер-министра Белоруссии, сообщили РИА Новости в секретариате Медведева.
Президент Белоруссии Александ Лукашенко назначил премьером Романа Головченко вместо Румаса, который возглавлял белорусское правительство с 2018 года.
"Дмитрий Медведев по телефону поговорил с Румасом, поблагодарил его за продуктивную совместную работу", - рассказал представитель секретариата.
Медведев, занимавший в России пост премьера до 15 января нынешнего года, плотно работал с белорусским коллегой. В декабре 2019 года они проделали большую работу по вопросам двустороннего взаимодействия. Они активно занимались подготовкой 31 дорожных карт, относящихся к вопросам интеграции, работали над разрешением компенсации Минску потерь из-за налогового маневра и цене российского природного газа для Белоруссии.