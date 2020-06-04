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2020-06-04T15:22
https://ria.ru/20200604/1572465925.html
Эксперты обнаружили в App Store мошеннические VPN-приложения
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РИА Новости

Эксперты обнаружили в App Store мошеннические VPN-приложения

15:22 04.06.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений App Store мошеннические VPN-приложения, говорится в сообщении компании.
Приложения относятся к категории fleeceware - имеют небольшой бесплатный пробный период использования и дальнейшую платную подписку. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит это приложение, не отменяя подписку, деньги за его использование продолжат списываться.
Эксперты обнаружили приложения Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN Pro, которые, согласно описанию, предоставляют VPN за 9,99 доллара в неделю после истечения срока их бесплатного трехдневного пробного периода. Все приложения имеют высокие оценки, варьирующиеся от 4,6 до 4,8, и положительные отзывы. Однако все отзывы написаны одинаково, что, по мнению экспертов Avast, может быть подделкой.
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"Исследователи Avast установили три приложения и успешно приобрели подписки на каждое приложение; однако, когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки. После попытки приобрести подписки еще один раз, исследователи Avast были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли", - говорится в релизе.
"Приложения Fleeceware попадают в "серую область": они не являются вредоносными сами по себе, они просто взимают с пользователей абсурдные суммы денег за еженедельную, ежемесячную или годовую подписку на функции, которые должны стоить гораздо меньше. ... Эти приложения не ведут себя злонамеренно, поэтому обходят процессы проверки, существующие в официальных магазинах приложений, которым доверяют пользователи", - заявил глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast Николаос Хрисаидос.
Эксперты предупреждают, что приложения fleeceware могут быть в любой категории. Обзоры для подобных приложений, как правило, выглядят фальшивыми, сами приложения обычно предлагают бесплатную пробную версию, но могут потребовать, чтобы пользователи ввели свои платежные данные до начала пробного периода, чтобы в дальнейшем автоматически списывать средства после его окончания.
"Пользователи должны внимательно отнестись к тому, что будет происходить после окончания пробного периода, и сколько приложение будет взимать после. Важно проверить, будет ли плата автоматически списываться с их карты, если они не отменит подписку", - пишут они.
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