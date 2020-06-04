В Сирию за сутки вернулись около 30 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 27 беженцев (в том числе: женщин - 8, детей - 14). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 22 взрывоопасных предмета.