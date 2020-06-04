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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:51
https://ria.ru/20200604/1572465610.html
В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155994/36/1559943670_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_2b42c87684e4aec1fab3af66952cf267.jpg
РИА Новости

В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19

14:51 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедсестра готовит шприц с вакциной
Медсестра готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Илья Питалев
Медсестра готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от COVID-19, но она должна оставаться в равной степени доступной всем людям, заявил директор регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге.
Он выступил в четверг в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".
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"Нам нужна ситуация выгоды для всех сторон: для фармацевтической отрасли нужны стимулы для инноваций, но это не должно быть за счёт людей, если они не могут это себе позволить. Принцип равенства очень важен", - заявил он, отвечая на вопрос, должна ли формула вакцины остаться коммерческой тайной.
Клюге добавил, что ВОЗ пытается организовать совместную схему, которая позволит объединить усилия разных стран, а также организаций, объединяющих фармацевтические компании, правительства государств, НПО и международные организации для распространения вакцинации и борьбы с эпидемиями, для того чтобы получить вакцину и сделать ее всемирным глобальным достоянием.
По последним данным ВОЗ, организация получила уведомления от разработчиков 124 потенциальных вакцин-кандидатов со всего мира. Десять из них находятся на стадии клинической оценки, а 114 - на доклинической стадии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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