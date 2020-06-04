В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от Ханс Клюге. Фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от COVID-19 , но она должна оставаться в равной степени доступной всем людям, заявил директор регионального офиса ВОЗ в Европе

Он выступил в четверг в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".

"Нам нужна ситуация выгоды для всех сторон: для фармацевтической отрасли нужны стимулы для инноваций, но это не должно быть за счёт людей, если они не могут это себе позволить. Принцип равенства очень важен", - заявил он, отвечая на вопрос, должна ли формула вакцины остаться коммерческой тайной.

Клюге добавил, что ВОЗ пытается организовать совместную схему, которая позволит объединить усилия разных стран, а также организаций, объединяющих фармацевтические компании, правительства государств, НПО и международные организации для распространения вакцинации и борьбы с эпидемиями, для того чтобы получить вакцину и сделать ее всемирным глобальным достоянием.

По последним данным ВОЗ, организация получила уведомления от разработчиков 124 потенциальных вакцин-кандидатов со всего мира. Десять из них находятся на стадии клинической оценки, а 114 - на доклинической стадии.