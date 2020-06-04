В Швеции начнут тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы

СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Швеции в ближайшее время начнут бесплатно тестировать на коронавирус всех, кто обратится с симптомами, заявила в четверг в ходе пресс-конференции министр финансов Швеции Пер Болунд.
"С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет", - заявил Болунд.
Он добавил, что государство выделило на это дополнительно 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро).
Ранее бесплатно сдать тест на коронавирус могли лишь работники сферы здравоохранения и пациенты в тяжелом состоянии. Позднее в приоритетный список внесли работников критически важных для общества отраслей, полицейских и пожарных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.