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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:46
https://ria.ru/20200604/1572465472.html
В Швеции начнут тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1036x0_80_0_0_519f8212cf39bb998db501fc42e75175.jpg
РИА Новости

В Швеции начнут тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы

14:46 04.06.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Швеции в ближайшее время начнут бесплатно тестировать на коронавирус всех, кто обратится с симптомами, заявила в четверг в ходе пресс-конференции министр финансов Швеции Пер Болунд.
"С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет", - заявил Болунд.
Он добавил, что государство выделило на это дополнительно 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро).
Ранее бесплатно сдать тест на коронавирус могли лишь работники сферы здравоохранения и пациенты в тяжелом состоянии. Позднее в приоритетный список внесли работников критически важных для общества отраслей, полицейских и пожарных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
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